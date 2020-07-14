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Общество

ВИДЕО: О новом месте работы и достойной конкуренции рассказала выпускница ПсковГУ

В ПсковГУ состоялась церемония вручения красных дипломов выпускникам. Из почти 900 специалистов-бакалавров, которых вуз выпускает в этом году, дипломы высшей пробы получили 209, в том числе новый специалист по рекламе и связям с общественностью Мария Яковлева.

«Я устраиваюсь в Театрально-концертную дирекцию Псковской области», - рассказала выпускница. Она также отметила, что у нее на курсе «была достойная конкуренция». Речь о том, что кроме Марии красные дипломы получили еще шесть ее однокурсников.

 На встречу с губернатором были приглашенытакже активные участники творческий фестивалей, победители конкурсов научных работ, спортивных соревнований, волонтеры.

Это первый выпуск, который защищал дипломные работы и сдавал госэкзамен дистанционно.

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