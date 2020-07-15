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Общество

Более 270 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

270 980 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 23,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 258 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 739 947 человек, выздоровело – 512 825, умерло – 11 614. В Псковской области выявлено 3 293 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 1 638 человек, умерло – 38.

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