Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области почти в три раза превысило число заболевших

10:41, 14 июля 2020, ПАИ

Количество выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки в Псковской области почти в три раза превысило число заболевших. Такие данные приводит Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Коронавирус подтверждён в 34 новых случаях, 90 пациентов выздоровело. Таким образом, с начала эпидемии в регионе инфицировалось 3293 человека, выздоровело – 1638. Умерло ещё двое, число смертей достигло 38.

Проведено уже 54 501 исследование, в том числе 631 за минувшие сутки.

Статистика по районам: Псков – 978 случаев, Великие Луки – 656, Бежаницкий район - 35, Великолукский район – 171, Гдовский район – 73, Дедовичский район – 44, Дновский район - 102, Красногородский район – 23, Куньинский район –29, Локнянский район - 10, Невельский район - 115, Новоржевский район – 20, Новосокольнический район - 61, Опочецкий район – 39, Островский район – 242, Палкинский район - 39, Печорский район – 41, Плюсский район – 96, Порховский район - 139, Псковский район – 268, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 9, Пыталовский район – 16, Себежский район – 22, Стругокрасненский район – 41, Усвятский район - 18.