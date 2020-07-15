Турция возобновила авиасообщение с Россией
Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение между странами с 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое министерство транспорта.
По информации ведомства, минувшей ночью представители министерств обеих стран провели переговоры, по итогам которых перелёты разрешили начать выполнять с 15 июля.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения россиян.