Госдума РФ во втором чтении приняла закон о многодневном голосовании

13:52, 15 июля 2020, ПАИ

15 июля депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней, пишет газета «Известия».

Согласно документу, формат многодневного голосования в России будет распространяться на местные, а также на думские выборы. По решению Центризбиркома референдум и голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но максимум оно может длиться три дня. При проведении муниципальных выборов и региональных референдумов решение о многодневном голосовании принимает избирком субъекта РФ.

Кроме того, формат голосования на придомовых территориях и местах общего пользования сохранится при многодневных выборах.