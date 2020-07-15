В Пскове рынок на улице Текстильной модернизируют с сохранением всех рабочих мест

16:07, 15 июля 2020, ПАИ

С сохранением всех рабочих мест модернизируют рынок на улице Текстильной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города Пскова Елена Полонская выехала на территорию рынка вместе с заместителем главы администрации города Павлом Волковым, начальником отдела потребительского рынка и услуг администрации города Василием Демидовым сегодня, 15 июля. Поводом послужило обращение к Елене Полонской жителей города по вопросу установки шатра на рынке на улице Текстильной.

Елена Полонская сразу заверила предпринимателей, что рынок закрываться не будет, однако, чтобы он окупался и становился центром притяжения покупателей, необходимо его наполнить и модернизировать. Для этого власти города предложили поставить шатер в пределах рынка и оборудовать его тематическими площадками.

«В павильоне можно будет проводить дополнительные мероприятия. Это будут тематические ярмарки, в полной взаимосвязи с той продукцией, которую вы организуете», - добавила глава города.

Кроме того, для каждого предпринимателя будет предложен более удобный павильон для торговли с сохранением рабочего места.

«Мы предложим вам несколько вариантов, а вы выберете любой», - заверил Олег Сладковский.

Также до определенного часа планируется сделать подъезд, разгрузку товара и вечернюю загрузку, чтобы не причинять неудобства соседним торговым павильонам. Этот режим четко пропишут в правилах рынка.

Павел Волков сообщил, что в течение полутора недель рабочие смогут поставить каркас шатра, и можно будет снова запускать работу рынка.

ВЛасти города планируют поставить шатер для организации различного рода ярмарок с привлечением отечественных и иностранных фермеров, а также для проведения городских мероприятий формата «Псков-Экспо».