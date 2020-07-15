Анна Кузыченко рассказала, как будут учиться псковские школьники с 1 сентября

16:38, 15 июля 2020, ПАИ

Начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко рассказала корреспонденту Псковского агентства информации, как будут учиться псковские школьники с 1 сентября.

В частности, всем образовательным учреждениям Пскова даны рекомендации разработать профилактический план мероприятий для работы в существующей эпидемиологической ситуации. План будет действовать с сентября по декабрь 2020 года. Каждая псковская школа должна будет подготовить его к 1 августа. Там будут прописаны все меры, внедряемые для обеспечения безопасности детей.

«Совершенно точно одним из пунктов этого плана будет обязательная термометрия для каждого входящего в школу. Этот пункт вызывает наибольшие переживания. В школах-тысячниках в первую смену одновременно приходят 500 человек, если каждому по очереди измерять температуру, то так и день пройдёт. Поэтому мы уже думаем над тем, как нам сделать несколько разных входов в школы, чтобы разграничить потоки. Соответственно, всё это приводит к дополнительным материальным затратам, потому что нам нужно закупить в достаточном количестве бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, чтобы вообще открыть школы в очном режиме. Например, спортивные залы и классы надо будет обрабатывать после каждого урока, плюс системная дезинфекция общих помещений, ручек, дверей, поверхностей парт. Уже сейчас понятно, что необходимо увеличение технического персонала, который будет выполнять эту работу», - пояснила Анна Кузыченко.

Начальник управления образования Пскова подчеркнула, что в новом учебном году предстоит полная перестройка организации образовательного процесса.

«Опытные педагоги, руководители сейчас заняты тем, чтобы придумать, как в стесненных условиях переполненных школ и детсадов разграничить детские потоки. Пока мы не очень понимаем, как выполнить основную рекомендацию и минимизировать контакты детей из разных классов. То есть за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет, чтобы никто никуда не ходил. Это очень сложно, поэтому не приходится говорить о том, что сейчас лето и отдых. В образовании никто не отдыхает: все мы думаем, как в очном режиме открыть учебный год, потому что и дети, и родители, и педагоги устали от онлайн-обучения», - отметила Анна Кузыченко.