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Общество

Учёт численности рыжего пилильщика проведут в Псковской области

В Псковской области инженеры-лесопатологи проведут учёт численности рыжего соснового пилильщика, сообщили Псковскому агентству информации в филиале ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Новгородской области».

Специалисты филиала подготовили прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Новгородской и Псковской областей на второе полугодие 2020 года.

В организации отметили, что погодные условия этого года складывались достаточно благоприятно для развития насекомых-вредителей. По их словам, в Псковской области особое внимание следует уделить развитию популяций рыжего соснового пилильщика (инженеры-лесопатологи запланировали проведение учетов численности данного вредителя), вершинного короеда (по данным феромонного надзора его численность свидетельствует о среднем уровне угрозы возникновения очагов).

Специалисты отметили, что переувлажнение последних лет в совокупности с оптимальным температурным режимом начала вегетационного сезона 2020 года даёт повод прогнозировать продолжение распространения болезней леса, как грибных, так и некрозно-раковых на территории Псковской и Новгородской областей.

«Однако, основываясь на анализе многолетней статистики, основной и наиболее значимой причиной, вызывающей повреждение лесов, останутся погодные условия и почвенно-климатические факторы, – отметил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. – В лесном фонде как Новгородской, так и Псковской областей прогнозируется дальнейшее выявление поврежденных ветрами участков, а также образование свежих ветровалов и буреломов».

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