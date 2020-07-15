Боровшихся с коронавирусом врачей предложили отправить на досрочную пенсию

23:09, 15 июля 2020, ПАИ

Досрочный выход на пенсию предложили разрешить для медицинских работников, которые борются с коронавирусной инфекцией. С такой инициативой выступила партия «Единая Россия», пишет газета «Известия».

Единороссы организовали общественное обсуждение поправок в трудовое законодательство в связи с пандемией коронавируса. Их инициативу уже поддержали в профильном комитете Госдумы РФ по труду, а также в других фракциях.

Минтруд РФ уже подготовил постановление о льготах для работающих с коронавирусом врачей, однако в нём идёт речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными COVID-19. Согласно постановлению, стаж в таком случае должен исчисляться по схеме «день за три». Документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 746 369 человек, выздоровело – 523 249, умерло – 11 770. В Псковской области выявлено 3 327 случаев заражения коронавирусом, 1 734 человека выздоровело, 39 – умерло.