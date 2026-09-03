Опубликована программа фестиваля «Территория детства» в Пскове

22:43, 03 сентября 2026, ПАИ

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдёт в Пскове 5 сентября. Площадками мероприятия станут Финский парк и парк Строителей. Афишу опубликовал глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX







C 12:00 до 17:00 на фестивале будет работать свыше 50 организаций культуры, спорта и образования.

Гостей мероприятия ждут увлекательные игры и конкурсы, творческие мастер‑классы, спортивные испытания и выступления творческих коллективов. Посетители смогут не только понаблюдать за активностями, но и лично попробовать разные занятия, узнать о доступных направлениях допобразования, пообщаться с педагогами и наставниками. Организаторы рассчитывают, что фестиваль поможет семьям подобрать кружки и секции.

«Здесь можно будет попробовать разные занятия, узнать о направлениях, познакомиться с педагогами и наставниками и, возможно, найти дело, которое станет любимым на весь учебный год. Смотрите афиши, выбирайте площадки, которые понравятся всей семье, и приходите!» – пригласил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что на фестивале дополнительного образования «Территория детства» стартует фотоконкурс «Территория детства в кадре».