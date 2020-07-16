0
07:00
Михаил Ведерников поделился фотографиями с велопрогулки в Пскове
23:09
Боровшихся с коронавирусом врачей предложили отправить на досрочную пенсию
21:46
У четверти жителей России есть иммунитет к коронавирусу
21:31
800 жалоб поступило в псковский Роструд за полгода
20:18
Видео: как псковичи коротают вечера на летних верандах
19:07
Пенсионеры и бизнес получат отсрочку по долгам
18:52
«Наблюдатели»: Уникальная выставка эстонской художницы доступна посетителям печорского музея
Еще новости
Общество

Рейтинг наиболее востребованных профессий составило Минэкономразвития

Минэкономразвития составило рейтинг наиболее востребованных профессий. По результатам анализа вакансий на май 2020 года самой востребованной профессией стала профессия врача, пишет газета «Известия».

В тройку наиболее востребованных вошли также грузчики и программисты. В топ-50 попали SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами

Наибольшим спросом на сегодняшний день пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий), а из-за коронавируса бум популярности переживают низкоквалифицированные работники.

В рейтинг попали также автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных и продуктологи.

Кроме того, 75% работодателей положительно или нейтрально оценили переход на дистанционную занятость и готовы рассматривать такой тип занятости в дальнейшем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поделился фотографиями с велопрогулки в Пскове
16 июля 2020
Михаил Ведерников поделился фотографиями с велопрогулки в Пскове
Боровшихся с коронавирусом врачей предложили отправить на досрочную пенсию
15 июля 2020
Боровшихся с коронавирусом врачей предложили отправить на досрочную пенсию
У четверти жителей России есть иммунитет к коронавирусу
15 июля 2020
У четверти жителей России есть иммунитет к коронавирусу
800 жалоб поступило в псковский Роструд за полгода
15 июля 2020
800 жалоб поступило в псковский Роструд за полгода
Видео: как псковичи коротают вечера на летних верандах
15 июля 2020
Видео: как псковичи коротают вечера на летних верандах
Пенсионеры и бизнес получат отсрочку по долгам
15 июля 2020
Пенсионеры и бизнес получат отсрочку по долгам
«Наблюдатели»: Уникальная выставка эстонской художницы доступна посетителям печорского музея
15 июля 2020
«Наблюдатели»: Уникальная выставка эстонской художницы доступна посетителям печорского музея
В центре Дно автомобиль сбил велосипедиста
15 июля 2020
В центре Дно автомобиль сбил велосипедиста

Идет загрузка...