Рейтинг наиболее востребованных профессий составило Минэкономразвития

07:26, 16 июля 2020, ПАИ

Минэкономразвития составило рейтинг наиболее востребованных профессий. По результатам анализа вакансий на май 2020 года самой востребованной профессией стала профессия врача, пишет газета «Известия».

В тройку наиболее востребованных вошли также грузчики и программисты. В топ-50 попали SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами

Наибольшим спросом на сегодняшний день пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий), а из-за коронавируса бум популярности переживают низкоквалифицированные работники.

В рейтинг попали также автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных и продуктологи.

Кроме того, 75% работодателей положительно или нейтрально оценили переход на дистанционную занятость и готовы рассматривать такой тип занятости в дальнейшем.