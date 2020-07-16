За попытку напасть на полицейских с ножом осудили жителя Пыталовского района
В тюрьму отправился житель Пыталовского района, угрожавший сотрудникам полиции ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
В феврале текущего года 24-летний местный житель взял в руки нож и, двигаясь в сторону сотрудников полиции, высказывал угрозы применения насилия.
Обвиняемый был задержан, суд назначил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.