Белоруссия отменила карантин для приезжих из России

09:11, 16 июля 2020, ПАИ

В Белоруссии отменили требование об обязательном двухнедельном карантине для россиян, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав республики. Россию исключили из перечня стран, гражданам которой необходимо было соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса.

«Российская Федерация исключена из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в списке было 169 стран, включая Россию. В настоящее время в нем находится 105 государств.