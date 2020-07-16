Из-за пожара на улице Алтаева в Пскове эвакуировали 10 жильцов

09:57, 16 июля 2020, ПАИ

10 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме на улице Алтаева в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

15 июля в Пскове произошёл пожар в доме №3 по улице Алтаева. Было эвакуировано 10 человек, в том числе двое детей. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

По аналогичной причине пожар произошёл на улице Полковой в Пскове. В неэксплуатируемом строении размером 20 на 15 метров огнём была повреждена кровля на площади 35 кв.м, сгорела также дощатая пристройка размером 2 на 5 метров. В результате пожаров из людей никто не пострадал.