Онколог назвал симптом, который часто принимают за гастрит

10:24, 16 июля 2020, ПАИ

«Голодные боли» в желудке или боли после еды могут быть признаком язвы, однако их часто принимают за гастрит. Об этом написал хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram.

Врач отметил, что в полость желудка регулярно поступает набор веществ, которые являются агрессорами (например, соляная кислота). Агрессивные элементы расщепляют пищевые продукты. «Преобладание агрессивных факторов в сочетании с истощением защитного слоя приводит к повреждению стенки желудка. Появляется эрозия, а затем язва», - объяснил доктор.

Если не заниматься лечением, могут развиться осложнения, предостерег Иван Карасев. Пациенту угрожают перфорация язвы, то есть прободение стенки желудка насквозь; кровотечение; стеноз пилорического отдела желудка, то есть сужение места выхода из желудка; пенетрация, или прободение язвы в соседний орган; малигнизация язвы - рост злокачественной опухоли.

Диагностируют язву при помощи эндоскопии, которая позволяет оценить ее размеры, количество, локализацию, наличие осложнений. Благодаря эндоскопии можно следить и за процессом рубцевания язвы. «В среднем, заживление язвы желудка до образования «красного» рубца- 6-7 недель. Формирование полноценного рубца через 2-3 месяца. Острые поверхностные язвы могут заживать в течение 7-14 дней», - отметил Иван Карасев.

В заключение врач еще раз призвал не заниматься самолечением, поскольку симптом такого серьезного заболевания можно перепутать с другими болезнями и откладывать визит к врачу.