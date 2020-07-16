В Пскове бесплатно переобучили 172 женщины в декретном отпуске

11:24, 16 июля 2020, ПАИ

172 женщины, находящиеся в декретном отпуске, переобучились бесплатно. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Нина Бухмиллер во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс» 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В рамках национального проекта «Демография» работает программа для помощи женщинам в декрете», - отметила Нина Бухмиллер. Для этих целей была выделена субсидия в размере 8,8 млн рублей.

Она сообщила, что в рамках федерального проекта осуществлять переобучение какой-либо другой категории граждан невозможно – только женщин в декретном отпуске.

В этом году в Пскове планировалось переобучить 159 женщин.

«На переобучение было отправлено 172 женщины, то есть обучили больше», - отметила Нина Бухмиллер.