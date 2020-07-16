Денис Матвеев оценил возможность жителей региона проходить дистанционное обучение на твёрдую восьмёрку

11:41, 16 июля 2020, ПАИ

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев оценил возможность жителей региона проходить дистанционное обучение на твердую восьмерку. Об этом он сообщил в пресс-центре «Интерфакса» 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«И университет прошел crush-тест, повысив свои навыки», – подчеркнул Денис Матвеев, говоря о программах дополнительного образования Псковского государственного университета для мам в декрете.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Нина Бухмиллер в ходе пресс-конференции рассказала, что женщины в декретном отпуске обращаются в центр занятости в поисках работы и для переобучения. «Центр занятости проводит профориентацию. И выдает сертификат в данном случае в Институт непрерывного образования», – пояснила она.

Начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова отметила, что ПсковГУ принимал участие в отборе и с вузом было заключено соглашение на проведение данной формы обучения.