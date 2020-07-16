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Общество

Около 35 многоквартирных домов строят в Псковской области

«В Псковской области порядка 35 многоквартирных домов на этапе активной стройки», – сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 16 июля.

«Максимальной отставание, которое прогнозируется – 1,5 - 2 месяца. В принципе, для многоквартирного дома это небольшое отставание», – отметил он.

Сергей Грахов рассказал, что строящийся детский сад на улице Дружбы в Великих Луках еще месяц назад имел двухмесячное отставание от графика, а сейчас отставания нет. «Они за месяц сократили отставание и вошли нормально в график. Они вышли из той ситуации, которая мешала разогнаться, дополнили людьми, и ускорился процесс стройки. Такая же история с любым многоквартирным домом», – пояснил председатель комитета.

Сергей Грахов добавил, что сейчас ситуация на рынке жилья выходит на «доковидный» уровень.

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