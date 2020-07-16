3 августа завершится второй этап испытания вакцины от коронавируса

13:48, 16 июля 2020, ПАИ

Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, прошла успешно, ее завершат уже 3 августа. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Буквально вчера завершилась первая фаза клинических испытаний российской вакцины <...>, она прошла крайне успешно. Вторая фаза испытания российской вакцины будет завершена 3 августа», - сказал он.

РФПИ ведет переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса COVID-19 на территории Саудовской Аравии. «Мы не только обсуждаем проведение клинических испытаний третьей фазы вакцины в Саудовской Аравии, не только Саудовская Аравия уже купила наш препарат «Авифавир». Мы также обсуждаем производство российской вакцины на территории Саудовской Аравии», - пояснил он.

Количество произведенных доз вакцин от коронавирусной инфекции в РФ в 2020 году составит 30 млн, при необходимости 50 млн, рассказал Дмитриев.

«В России мы произведем 30 млн вакцин, при необходимости где-то 50 млн вакцин [в 2020 году]. Соответственно, полностью вакцинация россиян может быть завершена в начале следующего года», - пояснил он.

Глава фонда добавил, что в мире планируется произвести около 200 млн доз вакцин до конца 2020 года. По прогнозам, в следующем году будет выпущено около 3 млрд вакцин на основе вектора аденовируса. «Это не только российская вакцина, это также вакцина Оксфордского университета и китайская вакцина», - добавил Дмитриев.