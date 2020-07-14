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Политика

Глава Пустошкинского района Светалана Василькова ждет решения прокуратуры

Светлана Василькова. Фото ПОСД.

Накануне на очередной сессии районного собрания в Пустошке местные  депутаты выразили несогласие с кадровой политикой главы района Светланы Васильковой, касающейся муниципальных организаций. В частности, народные избранники отреагировали на обращение жителей по поводу необоснованного увольнения директора районного центра культуры. Кроме того, депутаты отреагировали и на внеплановую проверку в Пустошкинском центре образования и направили обращение в прокуратуру с просьбой установить, во-первых, её законность и, во-вторых, обоснованность действий главы района. 

Мы обратились за разъяснениями к самой Светлане Васильковой. Вот как глава района прокомментировала сложившуюся коллизию:
«Я не знаю, что заподозрили депутаты, какие нарушения они увидели, этого обращения не видела, не читала. Прокуратура даст ответ».

Также она добавила, что «проверки не запрещены, это внутрифинансовый контроль». По мнению Светланы Васильковой проверка, которая была организована прямо во время сдачи ЕГЭ, процессу экзаменов помешать не могла: «Это документальная проверка, в здании школы никто не находился».

Добавим, это уже не первый скандал, связанный с деятельностью Светланы Васильковой в должности главы Пустошкинского района.
В мае депутаты посчитали неудовлетворительной её работу на посту главы муниципалитета. «Глава района не взаимодействует с областными властями и не решает проблемы местного значения», - отметил тогда председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо. Кроме того, публичной огласке также был предан факт отпусков главы района и сотрудников администрации в разгар борьбы с пандемией коронавируса.

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