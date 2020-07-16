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Общество

Бесплатный участок в Арктике могут получить россияне

Россияне смогут бесплатно получить участок размером до одного гектара в Арктике. Это стало возможно благодаря новому законопроекту, подготовленному по поручению вице-премьера РФ Юрия Трутнева, пишет РИА Новости.

Землю можно получить в пользовании на пять лет, после чего её необходимо оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке можно построить дом или организовать любую экономическую деятельность.

«Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий, соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов», — приводит цитату Трутнева пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Россиянам будут доступны только участки на сухопутной территории Арктики – в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми и Карелия.

Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот список не войдут.

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