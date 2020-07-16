Псковская полиция заняла 16 место в России по результатам деятельности за полугодие

16:17, 16 июля 2020, ПАИ

УМВД России по Псковской области по результатам работы за первое полугодие 2020 года заняла 16 место в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе заседания коллегии областного УМВД России начальник регионального ведомства Алексей Овсянников подчеркнул, что с начала этого года все сотрудники полиции работали в непростых условиях. «Пришлось столкнуться с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, нести службу по охране общественного порядка в условиях пандемии, обеспечивать безопасность во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. С поставленными задачами органы внутренних дел региона справились», – отметил он.

В регионе отмечается спад подростковой преступности на 40%, раскрыто более 100 преступлений прошлых лет – 5% из них тяжкие и особо тяжкие.

В сфере незаконного оборота наркотических веществ пресечено 565 преступлений, большая часть из которых связана с незаконным сбытом наркотиков, в том числе дистанционным способом. В 2020 сотрудниками полиции было изъято более 450 килограмм запрещенных веществ.

Уровень преступности в общественных местах в регионе снизился на 20%, еще на четверть сократилось количество преступлений в общественных местах.