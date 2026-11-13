Школьные медиа и безопасность в интернете стали темами пленарной сессии «Медиамоста»

12:01, 13 ноября 2026, ПАИ

Пленарная сессия медиафорума «Медиамост» проходит сегодня, 13 ноября, в региональном Доме молодёжи. Участники обсуждают развитие школьных медиа и способы защиты от угроз в цифровом пространстве, передаёт корреспондент ПАИ.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин отметил, что интернет давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни, поэтому важно научиться пользоваться его возможностями и одновременно учитывать существующие риски.

«Трудно представить себе день без телефона – мы сразу ощутим дискомфорт. Нужно жить в этой реальности так, чтобы использовать все возможности, учитывать опасности и быть к ним готовыми. Это может случиться с каждым. Всегда есть ощущение, что "со мной этого никогда не произойдёт", но оно ложное. Причём опасность грозит как детям, так и взрослым. Реальность с искусственным интеллектом накрыла нас всех, и никто нас к этому не готовил», – подчеркнул Александр Сорокин.

По словам министра, противостоять цифровым угрозам необходимо сообща. При этом теоретические знания должны подкрепляться практическими примерами и конкретными решениями.

«Теория нужна и важна тогда, когда она подкрепляется практикой и есть реальные примеры и решения. Только так можно понимать, что мы находимся в определённой опасности и можем найти способы этому противостоять», – отметил он.

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев обратил внимание, что сегодня для информирования молодёжи используют разные форматы: социальные ролики на телевидении, информационные публикации в социальных сетях. Однако, по его мнению, такие материалы преимущественно смотрит взрослая аудитория.

«Но это смотрят только взрослые, именно поэтому нужно создавать школьные информационные ресурсы. Это то, что вы точно смотрите. Именно тогда наши цели и смыслы действительно будут достигаться», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

Директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова обратилась непосредственно к юным участникам форума. Она отметила, что их знания и навыки работы с современными технологиями могут помочь не только им самим, но и их близким избежать опасностей в интернете.

«Вы те, кто может защитить своих близких. Вы сильнее, грамотнее и технологичнее. Это ваша стихия. Поэтому важно понимать, что, изучив риски, вы сможете защитить не только себя, но и своих близких», – сказала Ирина Фёдорова.