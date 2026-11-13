Печорский суд помог вернуть жертве мошенников 110 тысяч рублей

11:41, 13 ноября 2026, ПАИ

Печорский районный суд помог вернуть местному жителю 110 тысяч рублей, украденные мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина стал жертвой обмана: под воздействием мошенников он перевёл деньги со своего банковского счёта. По этому факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, а местного жителя признали потерпевшим.

Суд признал полученные ответчиком средства неосновательным обогащением. С владельца счёта в пользу обманутого жителя Печор взысканы 110 тысяч рублей, а также расходы по уплате госпошлины в доход местного бюджета.