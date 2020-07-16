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Общество

К концу следующей недели планируют завершить ремонт улицы Инженерной в Пскове

В Пскове к концу следующей недели могут завершить ремонт улицы Инженерной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Готовность улицы по состоянию на 16 июля составляет 85%. В настоящее время подрядная организация укладывает верхний слой асфальтобетонного покрытия – этот вид работ планируется завершить сегодня.

В ближайшие дни рабочие приступят к финишному асфальтированию автомобильной стоянки у дома №4а и устройству асфальтобетонного покрытия на съездах с дороги. Затем будет нанесена разметка термопластиком.

Работы на зелёных и пешеходных зонах были завершены. Устройство тротуаров проводилось с нуля. Если позволят погодные условия, то ремонтные работы будут завершены к концу следующей недели.

Улица Инженерная вошла в региональную программу «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность ремонтируемого участка составляет 720 метров. Сумма контракта составила 21,5 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Срок окончания ремонта по контракту – 28 августа.

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