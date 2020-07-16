0
12:15
В 5,3 раза выросло количество безработных в Псковской области
19:07
Пенсионеры и бизнес получат отсрочку по долгам
18:43
Дмитрий Алемасов: Доверие клиентов Россельхозбанку - главная оценка нашей работы
17:34
В Псковской области снимут ограничения с работы кафе и ресторанов
22:14
В Псковской области больше всего подняли зарплаты во время пандемии
11:46
Лимоны и помидоры подешевели, а овсяные хлопья подорожали в Псковской области
13:05
Айфон в мире зданий
Еще новости
Экономика

На 16,5% сократилось производство одежды в Псковской области

Промышленное производство в Псковской области в первом полугодии 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросло на 2,8%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате. Вместе с тем, сократилось производство одежды (на 16,5%), электрического оборудования (на 11,8%), машин и оборудования (на 18,8%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 11,3%).

Прирост промышленного производства обеспечили обрабатывающие производства, по которым индекс производства составил 103,8%, и добыча полезных ископаемых (индекс производства — 119,2%).

По-прежнему положительная динамика сохраняется за счет высокого роста объемов производства промышленной продукции в I-м квартале 2020 года по сравнению с I-м кварталом 2019 года (прирост составлял 10,6%). В II-м квартале 2020 года по сравнению с II-м кварталом 2019 года объем производства промышленной продукции сократился на 4,3%. Из обрабатывающих производств в I-м полугодии 2020 года по сравнению с I-м полугодием 2019 года возросло производство по таким видам деятельности как производство пищевых продуктов (на 4,8%), полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 10,3%), производство готовых металлических изделий (на 11,4%), производство прочих транспортных средств и оборудования (на 9,5%), производство мебели (на 5,5%).

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В 5,3 раза выросло количество безработных в Псковской области
16 июля 2020
В 5,3 раза выросло количество безработных в Псковской области 1
Пенсионеры и бизнес получат отсрочку по долгам
15 июля 2020
Пенсионеры и бизнес получат отсрочку по долгам
Дмитрий Алемасов: Доверие клиентов Россельхозбанку - главная оценка нашей работы
14 июля 2020
Дмитрий Алемасов: Доверие клиентов Россельхозбанку - главная оценка нашей работы
В Псковской области снимут ограничения с работы кафе и ресторанов
14 июля 2020
В Псковской области снимут ограничения с работы кафе и ресторанов
В Псковской области больше всего подняли зарплаты во время пандемии
13 июля 2020
В Псковской области больше всего подняли зарплаты во время пандемии
Лимоны и помидоры подешевели, а овсяные хлопья подорожали в Псковской области
10 июля 2020
Лимоны и помидоры подешевели, а овсяные хлопья подорожали в Псковской области
Гдовские рыбаки увеличили добычу ряпушки в Чудском озере
06 июля 2020
Гдовские рыбаки увеличили добычу ряпушки в Чудском озере
В Псковской области заработал новый Инвестиционный портал региона
03 июля 2020
В Псковской области заработал новый Инвестиционный портал региона

Идет загрузка...