На 16,5% сократилось производство одежды в Псковской области

18:07, 16 июля 2020, ПАИ

Промышленное производство в Псковской области в первом полугодии 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросло на 2,8%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате. Вместе с тем, сократилось производство одежды (на 16,5%), электрического оборудования (на 11,8%), машин и оборудования (на 18,8%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 11,3%).

Прирост промышленного производства обеспечили обрабатывающие производства, по которым индекс производства составил 103,8%, и добыча полезных ископаемых (индекс производства — 119,2%).

По-прежнему положительная динамика сохраняется за счет высокого роста объемов производства промышленной продукции в I-м квартале 2020 года по сравнению с I-м кварталом 2019 года (прирост составлял 10,6%). В II-м квартале 2020 года по сравнению с II-м кварталом 2019 года объем производства промышленной продукции сократился на 4,3%. Из обрабатывающих производств в I-м полугодии 2020 года по сравнению с I-м полугодием 2019 года возросло производство по таким видам деятельности как производство пищевых продуктов (на 4,8%), полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 10,3%), производство готовых металлических изделий (на 11,4%), производство прочих транспортных средств и оборудования (на 9,5%), производство мебели (на 5,5%).