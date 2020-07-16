Цены на газ вырастут в России с 1 августа

21:57, 16 июля 2020, ПАИ

Цены на газ для населения вырастут в России на 3% с 1 августа. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», - отмечается в документе.

Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, но приказ выпустили с опозданием. Приказа о ценах на газ для промышленности в настоящее время нет.