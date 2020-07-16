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32 раза выезжали псковские спасатели на дорожные аварии за неделю

32 раза выезжали пожарные и спасательные подразделения Псковской области для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с 9 по 15 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

За этот период в дорожных авариях погибли два человека, пострадали – 30. В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

Было деблокировано двое пострадавших. Одному травмированному гражданину спасатели оказали доврачебную помощь, после чего передали медицинским работникам.

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