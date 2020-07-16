Начались работы по восстановлению Домика волонтёра рядом с усадьбой Строгановых

23:57, 16 июля 2020, ПАИ

Инициативная группа начала восстанавливать Домик волонтёра в деревне Вельяк Порховского района, расположенный в непосредственной близости от ансамбля зданий усадьбы Строгановых с парком XII-XIX веков в селе Волышово, сообщается в группе усадьбы в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время идут работы по восстановлению фундамента. На эти цели направлены средства, собранные на краудфандинговой платформе planeta.ru. В конце июня участок вблизи Домика волонтёра был убран от зарослей борщевика.

Кроме использования объекта по прямому назначению (жильё, кухня-столовая, туалет и комфортное совершение гигиенических процедур), а также возможности складирования инструмента, инвентаря и хранения образцов, инициативная группа рассчитывает, что Домик волонтёра станет «настоящим штабом, высоко востребованным общественным пространством, как для самих волонтеров, так и для местных жителей».