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Общество

Начались работы по восстановлению Домика волонтёра рядом с усадьбой Строгановых

Домик волонтера. Фото из группы "Усадьба графа С.А. Строганова Волышово" в социальной сети "ВКонтакте"

Инициативная группа начала восстанавливать Домик волонтёра в деревне Вельяк Порховского района, расположенный в непосредственной близости от ансамбля зданий усадьбы Строгановых с парком XII-XIX веков в селе Волышово, сообщается в группе усадьбы в социальной сети «ВКонтакте».

Восстановительные работы. Фото из группы "Усадьба графа С.А. Строганова Волышово" в социальной сети "ВКонтакте"

В настоящее время идут работы по восстановлению фундамента. На эти цели направлены средства, собранные на краудфандинговой платформе planeta.ru. В конце июня участок вблизи Домика волонтёра был убран от зарослей борщевика.

Восстановительные работы. Фото из группы "Усадьба графа С.А. Строганова Волышово" в социальной сети "ВКонтакте"

Кроме использования объекта по прямому назначению (жильё, кухня-столовая, туалет и комфортное совершение гигиенических процедур), а также возможности складирования инструмента, инвентаря и хранения образцов, инициативная группа рассчитывает, что Домик волонтёра станет «настоящим штабом, высоко востребованным общественным пространством, как для самих волонтеров, так и для местных жителей».

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