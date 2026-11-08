Мобильный пункт вакцинации от гриппа в торговом центре «Империал» в Пскове завершил работу

19:39, 08 ноября 2026, ПАИ

Мобильный пункт вакцинации от гриппа в торговом центре «Империал» в Пскове завершил работу. Теперь вакцинироваться от гриппа можно только в поликлинике по месту жительства. Об этом ранее напоминали в региональном министерстве здравоохранения.

Мобильный пункт организовала Псковская городская поликлиника. Он позволял сделать прививку без посещения медицинского учреждения и ожидания в очереди.

Вакцинация помогает снизить риск заболевания и тяжёлых осложнений. Грипп опасен не только высокой температурой: инфекция может негативно сказаться на работе сердца, лёгких и почек.

Ранее сообщалось, что в Псковской области уже более 108 тысяч человек привились от гриппа.