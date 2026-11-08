Мобильный пункт вакцинации от гриппа в торговом центре «Империал» в Пскове завершил работу
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в торговом центре «Империал» в Пскове завершил работу. Теперь вакцинироваться от гриппа можно только в поликлинике по месту жительства. Об этом ранее напоминали в региональном министерстве здравоохранения.
Мобильный пункт организовала Псковская городская поликлиника. Он позволял сделать прививку без посещения медицинского учреждения и ожидания в очереди.
Вакцинация помогает снизить риск заболевания и тяжёлых осложнений. Грипп опасен не только высокой температурой: инфекция может негативно сказаться на работе сердца, лёгких и почек.
Ранее сообщалось, что в Псковской области уже более 108 тысяч человек привились от гриппа.
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Мобильный пункт вакцинации от гриппа в торговом центре «Империал» в Пскове завершил работу