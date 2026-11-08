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Общество

Почему консервировать овощи вместе рискованно, объяснила эксперт

Сочетание разных овощей в одной банке, например огурцов с томатами, требует особой осторожности из-за риска быстрой порчи и ботулизма. Об этом рассказала руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова, пишет Lenta.ru.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Эксперт объяснила, что овощи различаются по плотности, влажности и кислотности. Низкокислотные продукты (кабачки, брокколи, кукуруза) при смешивании с кислыми, такими как томаты, создают условия для размножения опасных бактерий. Кроме того, разная скорость просаливания ухудшает вкус заготовки, а плоды разной свежести быстрее ферментируются, что может привести к порче.

Если крышка вздулась, рассол помутнел, появился неприятный запах, избыточное газообразование или овощи размягчились, содержимое банки нужно выбросить.

Ольга Анищенкова порекомендовала по возможности консервировать овощи по отдельности. Если же готовится ассорти, нужно следовать проверенным рецептам, соблюдая пропорции соли и уксуса и выдерживая время термообработки.

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