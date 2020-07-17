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Общество

Как избавиться от сонливости на работе, рассказала врач

Фото: Дарья Хваткова.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ Зухра Павлова назвала причины сонливости и рассказала, как взбодриться в течение дня. Доктор выступила на радио Sputnik, пишет РИА Новости.

Эндокринолог объяснила, что причиной сонливости на рабочем месте является сбитый режим сна: скорее всего, человек мало спит и не успевает полноценно отдохнуть.

«Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать. Еще недосыпанию может способствовать храп, из-за которого человек спит с паузами и не высыпается. Естественно, он будет приходить на работу сонным, с низким уровнем эффективности», - объяснила доктор.

В таком случае человеку требуется стимуляция, в том числе едой и разными напитками – чаем, кофе и энергетиками.

«Все больше и чаще можно увидеть, как люди пьют эти напитки, а без них они нетрудоспособны. Некоторые принимают контрастный душ, чтобы взбодриться. Это приводит к ослабленной работе надпочечников – им и без того тяжело, и их еще подстегивают энергетиками, стимулирующими средствами и холодным душем», - сказала Зухра Павлова.

Врач советует нормализовать режим сна, но если такой возможности нет, то повысить активность можно несколькими способами.

«Наиболее эффективным и безвредным средством будет физическая активность: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания. За короткий период времени можно без вреда простимулировать организм, повысить уровень кортизола, снизить уровень стресса. Очень помогает чистая питьевая вода. Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности. Заодно поход в туалет, который потребуется, когда человек пьет достаточное количество воды, тоже помогает взбодриться», - посоветовала медик.

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