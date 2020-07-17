Прибывающие из-за рубежа россияне должны будут заполнить форму на «Госуслугах»

09:25, 17 июля 2020, ПАИ

Граждане России, вернувшиеся из-за границы регулярными рейсами, должны заполнить специальную анкету на портале госуслуг при регистрации на самолет. Роспотребнадзор напомнил правила для людей, прибывающих в Россию после отмены обязательной 14-дневной изоляции.

В течение трех дней жители России должны будут загрузить на «Госуслуги» результаты тестирования на коронавирус. Также анкету придется заполнить на борту самолета, информацию передадут в территориальный орган Роспотребнадзора.

Иностранные граждане, прибывающие регулярными рейсами на территорию Российской Федерации, должны будут сразу предоставить сведения об отрицательном результате исследования материала на COVID-19 методом ПЦР. В случае отсутствия справки иностранцы обязаны пройти лабораторное обследование на территории России в течение трех дней.

Без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-19, иностранных граждан могут не допустить на борт.