0
10:14
Первый передвижной шоу-рум появился в Псковской области
10:00
Депутат и бизнесмен Денис Иванов о гордуме как о сварливой жене — в эфире ПАИ-live
08:59
Экспозиции музейного квартала в Изборске открылись для посетителей
08:03
«Похож на штопаное одеяло»: коту Спартаку с тяжёлой раной на боку сделали операцию
07:46
Псковская филармония объявила о втором концерте августа «Золото Вены»
07:29
1010 жителей Пскова заболели коронавирусом
07:01
За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в четыре раза больше, чем заболевших
Еще новости
Общество

Прибывающие из-за рубежа россияне должны будут заполнить форму на «Госуслугах»

Фото: Дарья Хваткова.

Граждане России, вернувшиеся из-за границы регулярными рейсами, должны заполнить специальную анкету на портале госуслуг при регистрации на самолет. Роспотребнадзор напомнил правила для людей, прибывающих в Россию после отмены обязательной 14-дневной изоляции.

В течение трех дней жители России должны будут загрузить на «Госуслуги» результаты тестирования на коронавирус. Также анкету придется заполнить на борту самолета, информацию передадут в территориальный орган Роспотребнадзора.

Иностранные граждане, прибывающие регулярными рейсами на территорию Российской Федерации, должны будут сразу предоставить сведения об отрицательном результате исследования материала на COVID-19 методом ПЦР. В случае отсутствия справки иностранцы обязаны пройти лабораторное обследование на территории России в течение трех дней.

Без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-19, иностранных граждан могут не допустить на борт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Как пандемия отразилась на производстве, рассказал директор псковского Центра кровельных систем Прибывающие из-за рубежа россияне должны будут заполнить форму на «Госуслугах» Почти 14 млн человек в мире заразились коронавирусом Все регионы России прошли пик эпидемии, заявил эксперт 1010 жителей Пскова заболели коронавирусом За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в четыре раза больше, чем заболевших 3 372 человека заразились коронавирусом в Псковской области 226 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки В 5,3 раза выросло количество безработных в Псковской области В Великих Луках 667 человек заразились коронавирусом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Первый передвижной шоу-рум появился в Псковской области
17 июля 2020
Первый передвижной шоу-рум появился в Псковской области
Депутат и бизнесмен Денис Иванов о гордуме как о сварливой жене — в эфире ПАИ-live
17 июля 2020
Депутат и бизнесмен Денис Иванов о гордуме как о сварливой жене — в эфире ПАИ-live
Экспозиции музейного квартала в Изборске открылись для посетителей
17 июля 2020
Экспозиции музейного квартала в Изборске открылись для посетителей
«Похож на штопаное одеяло»: коту Спартаку с тяжёлой раной на боку сделали операцию
17 июля 2020
«Похож на штопаное одеяло»: коту Спартаку с тяжёлой раной на боку сделали операцию
Псковская филармония объявила о втором концерте августа «Золото Вены»
17 июля 2020
Псковская филармония объявила о втором концерте августа «Золото Вены»
1010 жителей Пскова заболели коронавирусом
17 июля 2020
1010 жителей Пскова заболели коронавирусом
За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в четыре раза больше, чем заболевших
17 июля 2020
За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в четыре раза больше, чем заболевших
3 372 человека заразились коронавирусом в Псковской области
17 июля 2020
3 372 человека заразились коронавирусом в Псковской области

Идет загрузка...