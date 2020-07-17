Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

11:08, 17 июля 2020, ПАИ

У жителей Псковской области мошенники похитили более 500 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

39-летнему жителю Псковского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что нужно перевести деньги на безопасный счёт. Доверившись незнакомцу, мужчина снял наличные в размере 350 тысяч рублей и через банкомат перевёл их на указанный ему счёт. Поняв, что стал жертвой мошенника, мужчина обратился в полицию.

По аналогичной мошеннической схеме 31-летняя жительница Островского района лишилась 167 тысяч рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.