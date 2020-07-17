Общественники выявили недочёты в обустройстве территории у школы №8 в Пскове

11:16, 17 июля 2020, ПАИ

В Пскове активисты партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» провели очередной рейд по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для нахождения детей. Объектом проверки стал Многопрофильный правовой лицей № 8, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Общественники отметили, что данная школа отличается от других наличием на всей пришкольной территории теплотрассы. Активисты зафиксировали, что трубы сильно повреждены и нуждаются в немедленном ремонте.

«Мы сейчас говорим с вами о самом важном – о безопасности наших детей. Школьники перелезают через эти трубы, потому что забор, ограждающий их, давно пришел в негодность. Это очень опасные моменты, которые нужно исправить в кратчайшие сроки», – отметила секретарь первичного отделения партии Оксана Нани.

Так как эти трубы являются местом притяжения для детей и подростков, общественники заключили, что необходимо установить двойное ограждение, которое будет препятствовать свободному доступу к ним.

Также были отмечены и другие «больные» места у школы № 8: большие дыры в ограждении спортивной площадки, скамейки с торчащими гвоздями из оторванных досок, наличие большого количества бетонных поверхностей с острыми углами – все это говорит о возможной опасности для здоровья детей.

Кроме того, необходимо обновить разметку на пешеходном переходе.

Несмотря на имеющиеся недостатки, общественники отметили хорошее общее состояние у школы: отсутствие аварийных деревьев, наличие пешеходных переходов, "лежачих полицейских", ограждение от проезжей части, а также активно продолжающийся ремонт тротуаров.

По итогам рейда руководитель партпроекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская направит запросы на имя главы администрации областного центра и руководителя МП «Псковские тепловые сети» с просьбой о принятии мер по устранению замечаний.