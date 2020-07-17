В Усвятах бюджетные средства потратят на ликвидацию свалок

11:45, 17 июля 2020, ПАИ

Вместо благоустройства в Усвятах бюджетные средства потратят на ликвидацию свалок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Бюджетные деньги органы местного самоуправления вынуждены тратить на ликвидацию свалок, которые устраивают недобросовестные юридические лица. Денежные средства могли пойти на строительство детских площадок, ремонт дорог или благоустройство территорий.

Отходы с незаконных мест накопления вывозятся в рамках договоров муниципалитетов с региональным оператором по обращению с ТКО — ООО «Экопром».

В 2019 году в рамках договора с регоператором на ликвидацию свалок было потрачено около 60 тысяч рублей.

«В этом году будем вынуждены потратить такую же сумму. А ведь на эти деньги можно было бы что-то сделать для поселка — например, установить порядка 30 энергосберегающих светильников либо закупить скамейки для парковых зон», - отметил глава администрации Усвят Виктор Лобанов.

В ближайшее время регоператор обратится в прокуратуру с просьбой инициировать проверку в отношении ряда юридических лиц, зарегистрированных в Усвятском районе, на наличие договоров на вывоз ТКО.