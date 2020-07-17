0
13:41
Псковский депутат назвал значимой инициативу о предоставлении детям врачей мест в детсадах вне очереди
13:31
Более 150 человек приехали отдыхать в «Хилово» после снятия ограничений
13:29
Себеж отмечает День освобождения от гитлеровской оккупации в годы войны
13:05
Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь псковскому обществу инвалидов
12:41
Начался ПАИ-livе с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
12:30
Георгий Пономарёв: Любая активность лучше, чем ничего
12:20
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов расскажет о первых неделях работы
Еще новости
Общество

Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь псковскому обществу инвалидов

Фото Дарьи Хватковой

Псковский завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь для оплаты расходов на проведение ремонтных работ в здании Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

Предоставленное организации администрацией города Пскова помещение в доме № 19 на улице Школьной требовало ремонта, пояснила Псковскому агентству информации председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова. «Здесь даже санузла не было», – отметила она.

  • Помещения Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в доме № 19 на улице Школьной в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Помещения Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в доме № 19 на улице Школьной в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Помещения Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в доме № 19 на улице Школьной в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Помещения Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в доме № 19 на улице Школьной в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Помещения Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в доме № 19 на улице Школьной в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Помещения Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в доме № 19 на улице Школьной в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Помещения Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в доме № 19 на улице Школьной в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Помещения Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в доме № 19 на улице Школьной в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Помещения Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в доме № 19 на улице Школьной в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Помещения Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в доме № 19 на улице Школьной в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова

«К нам приходят люди, а им даже в туалет не сходить, – продолжила Марина Борисенкова. –  Не менее 500 человек обращается к нам, приходят на мастер-классы. Мы оказываем и бесплатную юридическую помощь».

Также в псковском обществе инвалидов людей учат пользоваться инвалидными колясками, средствами реабилитации. Кроме этого, здесь действует социальный пункт проката и обмена технических средств реабилитации, а также мастерская по их ремонту.

Ремонтировать свои помещения организация начала на средства президентского гранта. Но в ходе текущего ремонта возникла необходимость полностью заменить электропроводку, которая, как оказалось, горела, а также установить противопожарную систему, поменять все деревянные окна и модернизировать систему водопровода. Средств гранта на продолжение ремонта не хватает, пояснила Марина Борисенкова, поэтому было принято решение просить помощи у благотворителей. Одним из них и стал псковский завод «Титан-Полимер».

Помещение санузла до ремонта

Сейчас в здании организации начались работы по установке одного из окон, залит бетоном пол, а также преображается помещение будущего санузла. В будущем появится кухня и спортивный уголок.

Помещение санузла в процессе ремонта. Фото Дарьи Хватковой

Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в самое ближайшее время – деньги поступят в августе-сентябре. Кроме этого, завод поможет в приобретении необходимого оборудования для полноценной работы организации и окажет консультационную и методическую помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Для нас это огромная помощь, которая неоценима. Мы очень благодарны!» – добавила Марина Борисенкова и выразила надежду, что уже осенью в обновлённых помещениях псковского общества инвалидов пройдут первые мероприятия.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Псковский депутат назвал значимой инициативу о предоставлении детям врачей мест в детсадах вне очереди
17 июля 2020
Псковский депутат назвал значимой инициативу о предоставлении детям врачей мест в детсадах вне очереди
Более 150 человек приехали отдыхать в «Хилово» после снятия ограничений
17 июля 2020
Более 150 человек приехали отдыхать в «Хилово» после снятия ограничений
Себеж отмечает День освобождения от гитлеровской оккупации в годы войны
17 июля 2020
Себеж отмечает День освобождения от гитлеровской оккупации в годы войны
Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь псковскому обществу инвалидов
17 июля 2020
Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь псковскому обществу инвалидов
Начался ПАИ-livе с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
17 июля 2020
Начался ПАИ-livе с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Георгий Пономарёв: Любая активность лучше, чем ничего
17 июля 2020
Георгий Пономарёв: Любая активность лучше, чем ничего
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов расскажет о первых неделях работы
17 июля 2020
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов расскажет о первых неделях работы
В Усвятах бюджетные средства потратят на ликвидацию свалок
17 июля 2020
В Усвятах бюджетные средства потратят на ликвидацию свалок

Идет загрузка...