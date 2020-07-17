Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь псковскому обществу инвалидов

13:05, 17 июля 2020, ПАИ

Псковский завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь для оплаты расходов на проведение ремонтных работ в здании Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

Предоставленное организации администрацией города Пскова помещение в доме № 19 на улице Школьной требовало ремонта, пояснила Псковскому агентству информации председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова. «Здесь даже санузла не было», – отметила она.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















«К нам приходят люди, а им даже в туалет не сходить, – продолжила Марина Борисенкова. – Не менее 500 человек обращается к нам, приходят на мастер-классы. Мы оказываем и бесплатную юридическую помощь».

Также в псковском обществе инвалидов людей учат пользоваться инвалидными колясками, средствами реабилитации. Кроме этого, здесь действует социальный пункт проката и обмена технических средств реабилитации, а также мастерская по их ремонту.

Ремонтировать свои помещения организация начала на средства президентского гранта. Но в ходе текущего ремонта возникла необходимость полностью заменить электропроводку, которая, как оказалось, горела, а также установить противопожарную систему, поменять все деревянные окна и модернизировать систему водопровода. Средств гранта на продолжение ремонта не хватает, пояснила Марина Борисенкова, поэтому было принято решение просить помощи у благотворителей. Одним из них и стал псковский завод «Титан-Полимер».

Сейчас в здании организации начались работы по установке одного из окон, залит бетоном пол, а также преображается помещение будущего санузла. В будущем появится кухня и спортивный уголок.

Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в самое ближайшее время – деньги поступят в августе-сентябре. Кроме этого, завод поможет в приобретении необходимого оборудования для полноценной работы организации и окажет консультационную и методическую помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Для нас это огромная помощь, которая неоценима. Мы очень благодарны!» – добавила Марина Борисенкова и выразила надежду, что уже осенью в обновлённых помещениях псковского общества инвалидов пройдут первые мероприятия.