Ушедшего из областной больницы псковича разыскивают полицейские

12:44, 17 июля 2020, ПАИ

60-летнего жителя деревни Гверздонь Псковского района Геннадия Баранова разыскивают полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 июня мужчина ушёл из областной больницы после оказания ему медицинской помощи. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Рост Геннадия Баранова 165-170 сантиметров, он худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие и волнистые, тёмные с сединой, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением). Был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

Информацию о местонахождении Геннадия Баранова можно сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.