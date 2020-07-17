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Общество

Четыре выходца из Ближнего востока пытались незаконно пересечь границу в Псковской области

Границу в Псковской области пытались незаконно пересечь четыре выходца из Ближнего востока. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.

В районе населённого пункта Байдаково Себежского района, в нескольких десятках метров от российско-белорусской границы псковские пограничники задержали четырех выходцев из стран Ближнего Востока, направлявшихся в сторону сопредельного государства на легковом автомобиле в сопровождении 25-летнего гражданина России.

Правонарушителей задержали. По результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

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