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Пробный запуск фонтанов состоялся в Великих Луках
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Общество

Пробный запуск фонтанов состоялся в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Готовность фонтанов в Великих Луках перед запуском проверили сотрудники муниципального предприятия «Зеленхоз» 17 июля, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Директор «Зеленхоза» Александр Бобков рассказал, что были готовы включить фонтаны в мае, но в связи с эпидемиологической ситуацией отложили начало работы фонтанов, чтобы избежать скопления великолучан в общественных местах.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Сегодня коммунальные службы провели пусконаладку четырех фонтанов – на площадях Рокоссовского, Ленина и Матросова, а также в сквере на улице Вокзальной. С завтрашнего дня они начнут работать в полноценном режиме.

Что касается остальных двух фонтанов, то они по техническим причинам не могут быть запущены. Фонтан в сквере напротив кинотеатра «Родина» находится на реставрации, а на территории рядом с фонтаном на площади Калинина ведется строительство подземных переходов.

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