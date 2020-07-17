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Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире ПАИ-live рассказывает о работе над проектом #БезСрокаДавности, которые ведутся в регионе.

Поговорим о целях и задачах проекта, насколько восприимчивы к информации о происходившем в годы Великой Отечественной войны современные школьники, отделенные от войны уже несколькими поколениями. Обсудим предстоящий запуск нового сайта проекта, побываем в архивах, где хранятся документы о зверствах нацистов на оккупированной территории Псковской области.

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