Мультиязычный сайт «Без срока давности. Псковская область» начнёт работать 23 июля

16:44, 17 июля 2020, ПАИ

23 июля планируют запустить сайт «Без срока давности. Псковская область». Об этом сообщил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире проекта ПАИ-livе 17 июля.

«На сайте будут представлены документы и материалы об оккупационном режиме, сайт сделан мультиязычным, есть версия на английском и немецком языках», - отметил Валерий Кузьмин.

Документы будут в свободном доступе и их можно будет читать. Над созданием сайта работает несколько человек. Сайт будет иметь несколько разделов – один раздел новости региональные и из других регионов, другой раздел будет содержать документы.

«Самым важным разделом будет раздел «оккупация» - там будут уже изученные документы и рассказана суть того, что произошло», - отметил Кузьмин.

Ещё одним разделом станет «Научные публикации» и карта о местах преступлениях.

«Мы рассчитываем, что проект «Без срока давности» будет долгосрочным, мы будем постепенно наполнять сайт», - добавил спикер.