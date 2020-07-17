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Общество

Мультиязычный сайт «Без срока давности. Псковская область» начнёт работать 23 июля

23 июля планируют запустить сайт «Без срока давности. Псковская область». Об этом сообщил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире проекта ПАИ-livе 17 июля.

«На сайте будут представлены документы и материалы об оккупационном режиме, сайт сделан мультиязычным, есть версия на английском и немецком языках», - отметил Валерий Кузьмин.

Документы будут в свободном доступе и их можно будет читать. Над созданием сайта работает несколько человек. Сайт будет иметь несколько разделов – один раздел новости региональные и из других регионов, другой раздел будет содержать документы.

«Самым важным разделом будет раздел «оккупация» - там будут уже изученные документы и рассказана суть того, что произошло», - отметил Кузьмин.

Ещё одним разделом станет «Научные публикации» и карта о местах преступлениях.

«Мы рассчитываем, что проект «Без срока давности» будет долгосрочным, мы будем постепенно наполнять сайт», - добавил спикер.

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