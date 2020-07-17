0
19:15
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
18:02
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
17:41
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
17:22
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
17:08
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
16:09
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
16:03
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
Еще новости
Общество

Плановые вакцинация, диспансеризация и профосмотры возобновлены в поликлиниках Пскова

В поликлиниках Пскова возобновляются плановые вакцинация, диспансеризация и профилактические осмотры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской поликлинике.

Учреждение продолжает работать в особом ограничительном режиме, при этом в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Псковской области Александра Нестерука снят запрет на плановую вакцинацию, диспансеризацию (для лиц до 64 лет) и профилактические осмотры населения. Они будут проводиться по предварительной записи, отметили в поликлинике.

До особого распоряжения продолжает действовать запрет в поликлинике № 1 (улица Кузнецкая, 19), поликлинике № 2 (ул. Коммунальная, 23) и поликлинике № 3 (улица Индустриальная, 8) на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа и на посещение пациентами поликлиник в плановом порядке.

Работа поликлиники организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому.

Вызвать врача на дом можно по телефонам: подразделение № 1 – 66-53-57, 66-53-58, подразделение № 2 – 56-78-15, подразделение № 3 – 53-29-46, 53-33-88.

Для выписки льготных лекарственных препаратов следует обращаться по телефонам: подразделение № 1 – 66-52-98, 66-53-56, подразделение № 2 – 56-96-98; 56-82-24, подразделение № 3 – 53-33-88.

«По телефону сообщить данные пациента и контактный телефон. Документы готовятся в течение дня. О готовности документов пациенту или родственникам сообщает сотрудник поликлиники по телефону. Готовый рецепт можно получить на входе в поликлиники. При необходимости организована доставка рецептов на дом», – отметили в учреждении.

Пациентам, которым необходимо срочно пройти лабораторные и функциональные методы обследования для госпитализации, следует обращаться по телефонам: подразделение № 1 – 66-52-98, 66-53-56, подразделение № 2 – 56-54-34, 56-14-41, подразделение № 3 – 53-31-08, 53-82-78.

Пациентам по вопросам освидетельствования на МСЭ нужно обращаться по телефонам: подразделение № 1 – 66-52-98, 66-53-56, подразделение № 2 – 56-58-81, подразделение № 3 – 53-62-14.

Для прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, предварительных и периодических медицинских осмотров, а также для проведения плановой вакцинации псковичей просят обращаться по телефонам: подразделение № 1 – 66-52-98, 66-53-56, подразделение № 2 – 56-33-66, подразделение № 3 – 53-62-14.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
17 июля 2020
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
17 июля 2020
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
17 июля 2020
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
17 июля 2020
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
17 июля 2020
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
17 июля 2020
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
17 июля 2020
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове
17 июля 2020
Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове

Идет загрузка...