Плановые вакцинация, диспансеризация и профосмотры возобновлены в поликлиниках Пскова

18:19, 17 июля 2020, ПАИ

В поликлиниках Пскова возобновляются плановые вакцинация, диспансеризация и профилактические осмотры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской поликлинике.

Учреждение продолжает работать в особом ограничительном режиме, при этом в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Псковской области Александра Нестерука снят запрет на плановую вакцинацию, диспансеризацию (для лиц до 64 лет) и профилактические осмотры населения. Они будут проводиться по предварительной записи, отметили в поликлинике.

До особого распоряжения продолжает действовать запрет в поликлинике № 1 (улица Кузнецкая, 19), поликлинике № 2 (ул. Коммунальная, 23) и поликлинике № 3 (улица Индустриальная, 8) на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа и на посещение пациентами поликлиник в плановом порядке.

Работа поликлиники организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому.

Вызвать врача на дом можно по телефонам: подразделение № 1 – 66-53-57, 66-53-58, подразделение № 2 – 56-78-15, подразделение № 3 – 53-29-46, 53-33-88.

Для выписки льготных лекарственных препаратов следует обращаться по телефонам: подразделение № 1 – 66-52-98, 66-53-56, подразделение № 2 – 56-96-98; 56-82-24, подразделение № 3 – 53-33-88.

«По телефону сообщить данные пациента и контактный телефон. Документы готовятся в течение дня. О готовности документов пациенту или родственникам сообщает сотрудник поликлиники по телефону. Готовый рецепт можно получить на входе в поликлиники. При необходимости организована доставка рецептов на дом», – отметили в учреждении.

Пациентам, которым необходимо срочно пройти лабораторные и функциональные методы обследования для госпитализации, следует обращаться по телефонам: подразделение № 1 – 66-52-98, 66-53-56, подразделение № 2 – 56-54-34, 56-14-41, подразделение № 3 – 53-31-08, 53-82-78.

Пациентам по вопросам освидетельствования на МСЭ нужно обращаться по телефонам: подразделение № 1 – 66-52-98, 66-53-56, подразделение № 2 – 56-58-81, подразделение № 3 – 53-62-14.

Для прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, предварительных и периодических медицинских осмотров, а также для проведения плановой вакцинации псковичей просят обращаться по телефонам: подразделение № 1 – 66-52-98, 66-53-56, подразделение № 2 – 56-33-66, подразделение № 3 – 53-62-14.