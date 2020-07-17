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Общество

Медали вручили лучшим выпускникам Псковского филиала Академии ФСИН

Золотые медали вручили лучшим выпускникам 2020 года Псковского филиала Академии ФСИН России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Алексеев вручил золотые медали двум выпускницам учреждения: Алине Фёдоровой и Ксении Плаксицкой. Он также пожелал отличницам профессионального и личностного роста, здоровья и благополучия, отметив, что двери родного вуза для них всегда открыты.

Девушки обучались в вузе на факультете подготовки государственных и муниципальных служащих по направлению подготовки «юриспруденция». У Ксении Плаксицкой был уголовно-правовой профиль, у Алины Фёдоровой – гражданско-правовой. За отличные успехи в учёбе имена выпускниц занесли на Доску почёта Псковского филиала академии.

В 2020 году в Псковском филиале академии помимо двух золотых медалисток десять выпускников получили красные дипломы. Всего в этом году Псковский филиал академии по очной форме обучения окончили 120 человек, 91 из них продолжит службу в уголовно-исполнительной системе в 15 территориальных органах ФСИН России, а остальные выпускники будут работать в гражданских должностях в иных учреждениях и организациях Псковской области и за её пределами.

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