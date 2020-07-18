Самый ранний симптом коронавируса обнаружили учёные

09:00, 18 июля 2020, ПАИ

Группа испанских учёных обнаружила самый ранний симптом коронавируса, пишет РИА «Новости».

У 29 % наблюдаемых пациентов обнаружили энантему в ротовой полости – сильную сыпь на слизистой оболочке. В исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. Учёные отметили тот факт, что сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.

При этом исследователи не могут сказать, насколько широко распространён симптом среди заболевших.