Свыше 14 млн человек в мире заразились коронавирусом
Коронавирусом в мире заразилось более 14 млн человек. Число умерших составило 600 665 человек, пишет ТАСС.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 млн человек.
Всего в мире коронавирусом заразился 14 037 021 человек, из них 600 665 умерло. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 638 002) приходится на США, далее следуют Бразилия (2 046 328) и Индия (1 003 832).
Россия занимает четвёртое место по количеству зафиксированных случаев. В России зарегистрировано 759 203 случая заражения, выздоровело 539 373 человека, умерло 12 123.