На региональный конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО подано 39 заявок

10:14, 18 июля 2020, ПАИ

39 заявок было подано на региональный конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году в адрес конкурсной комиссии поступило 39 заявок от некоммерческих организаций региона, из которых 10 заявок в области образовательной деятельности, 8 – в области культуры, по 3 - 4 проекта в области здорового образа жизни, здравоохранения и патриотического воспитания молодежи, два проекта в зоозащитной сфере. Каждый из них будет детально рассмотрен и оценён членами конкурсной комиссии.

В основе проектов комплексы мероприятий, акций и работ различной направленности. Разброс запрашиваемых средств от 150 тысяч до 250 тысяч рублей на каждый проект, при этом, по сравнению с прошлым годом, увеличились суммы софинансирования проектов.