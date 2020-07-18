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Общество

На региональный конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО подано 39 заявок

39 заявок было подано на региональный конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году в адрес конкурсной комиссии поступило 39 заявок от некоммерческих организаций региона, из которых 10 заявок в области образовательной деятельности, 8 – в области культуры, по 3 - 4 проекта в области здорового образа жизни, здравоохранения и патриотического воспитания молодежи, два проекта в зоозащитной сфере. Каждый из них будет детально рассмотрен и оценён членами конкурсной комиссии.

В основе проектов комплексы мероприятий, акций и работ различной направленности. Разброс запрашиваемых средств от 150 тысяч до 250 тысяч рублей на каждый проект, при этом, по сравнению с прошлым годом, увеличились суммы софинансирования проектов.

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