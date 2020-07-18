В Псковской области продолжается операция «Мак»
Операция «Мак» продолжается в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.
С 10 по 19 июля на территории Псковской области сотрудники полиции проводят второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2020».
Местным жителям напоминают об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества и призывают обратить внимание на дачные участки, где может расти мак.