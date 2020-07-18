0
16:39
Двое маленьких детей пострадало в ДТП в деревне Уграда
13:29
Серьёзное ДТП стало причиной пробки от улицы Рокоссовского до деревни Неёлово
11:08
В Псковской области от коронавируса скончались 43 человека
00:02
Хромающего жителя Опочецкого района разыскивает полиция
19:15
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
17:08
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
15:05
Связисты разрушили культурный слой поселения викингов в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Серьёзное ДТП стало причиной пробки от улицы Рокоссовского до деревни Неёлово

Фото: ПАИ

Пробка образовалась от улицы Рокоссовского до деревни Неёлово в результате ДТП в Псковском районе. Участниками аварии стали два автомобиля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На трассе Псков – Рига между деревнями Уграда и Подосье произошло столкновение двух автомобилей, один из которых перевернулся.

По предварительным данным, есть пострадавший. На месте работают сотрудники ГИБДД. Серьёзная авария стала причиной пробки в сторону города и обратно от пересечения Рижского проспекта и Рокоссовского до въезда в деревню Неёлово.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Двое маленьких детей пострадало в ДТП в деревне Уграда
18 июля 2020
Двое маленьких детей пострадало в ДТП в деревне Уграда
Серьёзное ДТП стало причиной пробки от улицы Рокоссовского до деревни Неёлово
18 июля 2020
Серьёзное ДТП стало причиной пробки от улицы Рокоссовского до деревни Неёлово
В Псковской области от коронавируса скончались 43 человека
18 июля 2020
В Псковской области от коронавируса скончались 43 человека
Хромающего жителя Опочецкого района разыскивает полиция
18 июля 2020
Хромающего жителя Опочецкого района разыскивает полиция
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
17 июля 2020
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
17 июля 2020
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
Связисты разрушили культурный слой поселения викингов в Псковской области
17 июля 2020
Связисты разрушили культурный слой поселения викингов в Псковской области
Поезд задавил подростка в Псковской области
17 июля 2020
Поезд задавил подростка в Псковской области

Идет загрузка...