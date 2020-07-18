Серьёзное ДТП стало причиной пробки от улицы Рокоссовского до деревни Неёлово

13:29, 18 июля 2020, ПАИ

Пробка образовалась от улицы Рокоссовского до деревни Неёлово в результате ДТП в Псковском районе. Участниками аварии стали два автомобиля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На трассе Псков – Рига между деревнями Уграда и Подосье произошло столкновение двух автомобилей, один из которых перевернулся.

По предварительным данным, есть пострадавший. На месте работают сотрудники ГИБДД. Серьёзная авария стала причиной пробки в сторону города и обратно от пересечения Рижского проспекта и Рокоссовского до въезда в деревню Неёлово.