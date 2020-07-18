Медведица и три медвежонка поселились вблизи деревни в Гдовском районе

16:18, 18 июля 2020, ПАИ

В Гдовском районе вблизи деревни поселились медведица и три медвежонка. Косолапые расположились недалеко от деревни Захонье Чернёвской волости, пишет газета «Гдовская заря».

Местный житель Сергей Рыжов рассказал, что уходить в лес медведи не собираются.

«Встретить эту мохнатую банду можно неподалёку от жилых домов — в 300 метрах. Людей они не боятся, звуков триммера, бензопилы или автомобиля тоже, — рассказал Сергей. — Немного страшновато жить рядом с такими соседями. Медведи — животные дикие, не знаешь, что от них можно ожидать».

Дикие животные стали выходить к людям из-за вырубки леса, браконьерства и недостатка еды. Кроме того, хищников могут привлекать несанкционированные свалки, которые создают сами жители.

Охотовед Владимир Екимов рассказал, что медведей часто видят и в посёлке Любимец Гдовского района. При этом отметил, что отвадить животных можно. Для этого в первую очередь следует не выкидывать пищевые отходы за забор.